C'è una sola possibile reazione allo. Questa è la reazione gattopardiana che impera a Napoli in questi minuti. "". La Juventus genera un', già dopo la fine del primo tempo tra i social girava una sola sentenza: ''. Perché è solo con una gestione da sistema moggiano, quello imperante qualche anno fa che si può concepire nel complesso la direzione di, da queste parti. Eppure,, qualche malumore c'era stato alla della designazione di Mazzoleni per la gara contro la Fiorentina. Orsato era, per supporter ed addetti ai lavori ma anche per lo stesso club azzurro,Dopo il gol di Higuain, una delle frasi più ricorrenti è stata questa: ''. Oppure: ''. È evidente che tanta volgarità è stata sputata su unache fino alla partita di stasera era stato bellissimo e che ora secondo i tifosi di altre squadre è divenuto l'ennesimo da etichettare come ''. Perché da Facebook a Twitter, passando per i primi commenti per strada ed alle infinite catene su WhatsApp, tutti si pongono lo stesso dannato interrogativo:(sottolineato anche dalla MOVIOLA di Calciomercato.com , tra l'altro)Sentirsi scippare lo scudetto per una storia macchiata che si ripete, in un'enfasi che si sgonfia inesorabile. '': rimane anonimo l'autore di questa frase, che in una notte come questa non può avere una risposta.Sarà, però: i tifosi partenopei sono già pronti a tributare onori e gloria a chi ha già meritato di aver staccato la Juve, le meravigliose scene viste anche poche ore fa nella Stazione Centrale non finiranno qui. Anche perché abbiamo letto anche questa: 'Questa sera non vorrei essere nei panni di un tifoso della Juve, non saprei esserci. Davvero'. Perché il tifoso del Napoli di 33, 34, 35 o 36 scudetti così, davvero, non saprebbe cosa farsene.