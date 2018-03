Ai microfoni di Inter TV, l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha parlato di Javier Zanetti e di quando decise di comprarlo.



"Un gruppo di persone andò in Argentina per cercare un centravanti, avevo segnalato una partita dell'Under 21 dell'albiceleste ma poi in una cassetta vidi Zanetti fare cose spettacolari e insistetti sul fatto che comprassero lui e solamente dopo di continuare la ricerca dell'attaccante. Javier fu una scelta molto voluta. Ricordo che sul rush finale della trattativa mi chiamarono e mi chiesero se fossi proprio sicuro di prendere un terzino. Io svegliai mio figlio Angelo Mario e gli dissi: «Senti, guardiamoci ancora la cassetta cinque minuti e poi vediamo per avere la certezza definitiva». Ci bastò un minuto per definire Javier "fantastico". Richiamammo subito per dire: "Prendetelo, senza dubbio".