L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti ha dichiarato alla presentazione del libro sui 110 anni del club nerazzurro: "Siamo qui tutti uniti dallo stesso filo che è l’Inter. Non è solo una squadra di calcio, non è solo una distrazione, l’Inter è proprio una delle cose a cui io abbia voluto più bene. Ne sono sempre stato un po’ geloso quando non era della famiglia pensavo: 'Che cavolo l’Inter era di papà ed era bravo, perché non fare il presidente' e poi è ricapitato. Abbiamo vissuto grandi emozioni costruendo e soffrendo ma questo non ci ha mai allontanato dall’essenza dell’Inter, quel suo essere donna difficile e viziata. Per me è stato un privilegio esserne stato presidente ma soprattutto responsabile. Una volta ricordo un tifoso disperato accanto a me e sentivo responsabilità nei suoi confronti. La nostra è una storia che continua con le sue differenze e adesso abbiamo una differenza grossa, cioè una proprietà straniera, che a me è sembrata sinceramente coinvolta. Bisogna far crescere questa passione volendo bene anche loro, permettendogli anche degli errori. Siamo su una strada che ci permetterà di ritrovare tutto quel fascino e quel clamore della nostra storia. Voglio fare il mio in bocca al lupo a tutta la famiglia Zhang e dirgli che ci siamo noi ad aiutarli".



"Chi tifo per lo scudetto? Napoli, risposta scontata. Ma la Juve è una squadra di sostanza e sta facendo bene, Allegri ha dei meriti".