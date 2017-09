Massimo Moratti di nuovo nell'Inter? Nelle ultime ore si è rincorsa la voce del rientro, in società, dell'ex patron, pronto a prendere il posto di Thohir insieme al suo 30%. E invece, arriva la smentita di Moratti stesso, con queste parole riportate dall'ANSA: "No, non ho assolutamente intenzione di acquistare da Erick Thohir una quota dell'Inter. Avevo già il 30% del club nerazzurro e l'ho ceduto, perché ora dovrei volerlo riacquistare da Thohir?". I sogni di alcuni tifosi nerazzurri di rivedere il presidente del triplete nuovamente partecipe, in prima persona, tornano, quindi, nel cassetto.