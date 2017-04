Emilino Moretti ha quest'oggi rinnovato per un'altra stagione il suo contratto con il Torino. Dopo la firma, il difensore granata ha espresso, ai microfoni di Torino Channel, tutta la sua soddisfazione. “Grazie Toro, grazie a tutti – ha detto il difensore – Questa firma mi rende particolarmente orgoglioso e rappresenterà per me un’ulteriore responsabilità per essere sempre all’altezza della situazione e competitivo con i compagni più giovani. Sono grato al presidente Cairo, al direttore Petrachi, allo staff tecnico, ai miei compagni, a tutte le persone che quotidianamente lavorano con noi e per noi: questo per me è un giorno bellissimo e desidero condividere la mia gioia con tutti”