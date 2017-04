Emiliano Moretti sarà un giocatore del Torino anche nella prossima stagione. La società granata ha infatti annunciato che il difensore ha rinnovato il contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, per un'altra stagione: fino al 30 giugno 2018.

In questa stagione Moretti ha già collezionato 21 presenze tra campionato e Coppa Italia, domenica contro l'Udinese ha anche segnato il suo primo gol in questa serie A: una rete importante perché ha dato il via alla rimonta granata.