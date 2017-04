Fernando Morientes, ex del Real Madrid, apre al possibile arrivo in blancos di Antoine Griezmann, in forza ai rivali dell’Atletico Madrid. In un’intervista rilasciata a Sportium, Morientes ha parlato così del francese: “Se potesse giocare al Real non direi di no, non mi importerebbe vederlo con la maglia blancos, anche perché è uno dei giocatori di maggiore prospettiva a livello internazionale. In campo fa la differenza, è in grado di cambiare gli equilibri e ha un grande senso del gol. Quando Cristiano Ronaldo e Messi scompariranno dal mercato, Griezmann prenderà il loro posto”.