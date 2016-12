Non solo Riccardo Orsolini. L'altra stellina che brilla in Serie B, Leonardo Morosini, ha attirato su di sé le attenzioni di tanti club importanti: il jolly offensivo del Brescia dallo scorso anno ha convinto tra gol e buone prestazioni, quest'anno quattro gol all'attivo con la gestione Brocchi e l'Under 21 che lo coccola. L'Inter lo ha cresciuto nel suo settore giovanile e da tempo sta lavorando per ricomprarlo, ma non c'è l'accordo col Brescia che vuole almeno 5/6 milioni per il suo cartellino mentre l'offerta nerazzurra è ferma a quota 2/3.



TUTTI SU MOROSINI - Ecco come nasce la concorrenza del Genoa, pronto a prenderlo anche da gennaio se ci fossero i margini, altrimenti per giugno. E nelle ultime settimane lo ha fatto osservare dai propri scout anche il Milan, intenzionato già a prenotare Orsolini dell'Ascoli e adesso monitora i progressi di Morosini. Nessuna offerta, ma occhio: se dovesse chiudere il Genoa per lui, i rossoneri potrebbero cercare di garantirsi una corsia preferenziale per il futuro. L'Inter non si è ancora arresa e spinge, Preziosi insiste per prendere Morosini, il Milan ad ora osserva nel suo progetto tutto italiano e giovane per il futuro.