L'italiano ha chiuso davanti allo spagnolo Marc Marquez e al connazionale Valentino Rossi, partito ottavo.con Johann Zarco che debutta con una pole stratosferica: il francese fa il record della pista e parte davanti a tutti. Secondo Marquez staccato di due decimi, terzo Petrucci. Seconda fila con Crutchlow, Dovizioso e Rins. Ottavo Valentino Rossi, Viñales ancora più indietro. Yamaha ufficiale già in crisi contro quella clienti. Il warm up del mattino, poi, vedeva Dovizioso secondo e Marquez il più veloce.Pronti via e Zarco rimane in testa, a seguire Marquez, Pedrosa, Petrucci, Rossi, Crutchlow, Iannone, Rins e Dovizioso; buono lo spunto del Dottore, quarto, ma la lotta è davanti tra Zarco e Marquez: lo spagnolo infila il francese, che nel rettilineo torna davanti. Al terzo giro Rossi passa Pedrosa ed è terzo, anche se “Camomillo” si fa superare anche da Petrucci e Crutchlow nell’arco di due giri.Al settimo giro Valentino Rossi passa Marquez e, da secondo, si lancia all’inseguimento di Zarco. Problemi per le Honda, uniche ad aver scelto una dura davanti. Il ritmo si abbassa, tempi molto veloci e primi dieci racchiusi in un fazzoletto. Al decimo giro Rossi prova a passare Zarco ma si fa superare da Marquez che torna secondo. Anche Dovizioso passa il Dottore, ora quarto, mentre al giro numero 12 il Dovi passa anche Marquez ed è secondo a dieci giri dalla fine.Giro numero 13 e Marquez che passa di nuovo Dovizioso, con i primi tre che prendono un po' di margine. Zarco sempre in testa, poi Marquez e Dovi. Quarto Rossi, poi Crutchlow e Petrucci. Settimo Pedrosa, poi Iannone, Miller e Viñales decimo. Ma al giro 15 Dovizioso torna secondo.con l'italiano che si lancia al comando della gara. Poi arriva Valentino Rossi che, anche lui, passa il francese. I tre provano la fuga, visto che il transalpino viene scavalcato anche da Crutchlow. E alla fine a trionfare è proprio Andrea Dovizioso, il grande favorito della vigilia, che sul finale anticipa Marq Marquez e un ottimo Valentino Rossi, partito ottavo e che chiude con un buon terzo posto dopo i problemi avuti durante le libere e le qualifiche sul circuito di Losail.