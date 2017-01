Il simpatico siparietto che l'ha visto rispondere al cellulare di un giornalista, non è stato l'unico show di José Mourinho nella conferenza stampa prima della gara contro il Liverpool. Lo Special One, infatti, ha pensato di riscaldare un po' l'atmosfera della sfida di Anfield. Come? Imbeccato con una domanda che chiedeva se questa fosse la più antica e grande rivalità tra quelle storiche in Inghilterra, ha risposto: "Non lo so. So solo che il Manchester United è il club più importante in questo Paese. Lo so io. Lo sapete voi. Lo sanno tutti. È una cosa facile da sapere".