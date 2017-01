José Mourinho ha parlato a Sky Sports delle tante critiche ricevute nei mesi scorsi, nei quali stentava ad ottenere risultati con il Manchester United: ''Non ho mai avuto dubbi sul fatto che avremmo ottenuto i risultati; anche se la mia carriera passa una fase di difficoltà non mi butto giù; quanti allenatori riescono ad ottenere grandi risultati ogni anno? Ho vinto il campionato più importante del mondo appena due anni fa, non venti. Conosco le mie qualità, sono motivato e so quali sono i miei sogni. Solitamente non leggo i giornali, ma le critiche che ci sono arrivati negli scorsi mesi sono state davvero pesanti. Noi, però, siamo rimasti concentrati e abbiamo continuato a credere nelle nostre qualità; ovviamente servono i risultati e da quando abbiamo iniziato ad averli abbiamo capito che possiamo fare grandi cose perché possiamo migliore la qualità del nostro gioco''.