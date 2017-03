Nuovo appuntamento con la moviola di Calciomercato.com , che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A.



TRE GARE - Manca un rigore al Crotone contro la Fiorentina per il contatto tra Falcinelli e il portiere viola Tatarusanu in uscita. Da annullare il gol del vantaggio della Roma contro il Sassuolo segnato da Salah, che spinge Peluso dopo la respinta di Consigli sul tiro di El Shaarawy. In Udinese-Palermo manca un rigore per parte: fallo di mano di Samir e trattenuta di Goldaniga su Duvan Zapata; esagerata l'espulsione di Diamanti, che ha il braccio alto ma non dà una gomitata a De Paul.



1a giornata : (-) Bologna-Crotone (+), (+)Roma-Udinese(-).

2a giornata : (+)Sampdoria-Atalanta(-).

3a giornata : (+) Empoli-Crotone (-), (-+) Juventus-Sassuolo (+-), (-)Milan-Udinese(+), (+)Roma-Sampdoria(-).

4a giornata : (--+)Sampdoria-Milan(++-), (-)Lazio-Pescara(+), (-)Cagliari-Atalanta(+), (++)Fiorentina-Roma(--).

5a giornata : (+)Genoa-Napoli(-).

6a giornata : (-)Genoa-Pescara(+), (-+)Fiorentina-Milan(+-).

7a giornata : (++) Milan-Sassuolo (--).

8a giornata: (+)Inter-Cagliari(-), (+)Lazio-Bologna(-), (-) Genoa-Empoli (+), (- ) Sassuolo-Crotone (+).

9a giornata: (+) Milan-Juventus (-), (-+)Atalanta-Inter( +-).

10a giornata : (+) Chievo-Bologna (-), (+)Genoa-Milan(-).

11esima giornata : (+) Lazio-Sassuolo (-), (-)Milan-Pescara(+).

12esima giornata: (+)Chievo-Juventus(-), (-)Palermo-Mi lan(+), (-) Pescara-Empoli (+), (+)Roma-Bologna(-), (- ) Sassuolo-Atalanta (+).

13esima giornata : (+)Bologna-Palermo(-), (--)Crotone-Torino(++).

14esima giornata : (+++)Torino-Chievo(---), (+)Genoa-Juventus(-), (++)Inter-Fiorentina(--).

15esima giornata : (+)Napoli-Inter(-), (+) Milan-Crotone (-), (+-)Fiorentina-Palermo(-+), (-)Lazio-Roma(+), (+)Pescara-Cagliari(-), (+) Sassuolo-Empoli (-).

16esima giornata: (++)Cagliari-Napoli(--), (+)Inter-Genoa(-).

17esima giornata: -.

18esima giornata: (--+)Inter-Lazio(+--), (-)Fiorentina-Napoli(+).

19esima giornata: (-+)Napoli-Sampdoria(+-), (++)Chievo-Atalanta(--), (-+)Genoa-Roma(+-), (+)Lazio-Crotone(-).

20esima giornata: (+)Fiorentina-Juventus(-), (-)Napoli-Pescara(+), (+)Sampdoria-Empoli(-), (+)Torino-Milan(-).

21esima giornata: (+)Atalanta-Sampdoria(-), (+)Milan-Napoli (-), (-)Palermo-Inter(+).

22esima giornata: (+-)Inter-Pescara(-+), (++)Sampdoria-Roma(--), (+)Udinese-Milan(-).

23esima giornata: (-)Atalanta-Cagliari(+), (+)Juventus-Inter(-), (-)(Milan-Sampdoria(+).

24esima giornata: (-)Cagliari-Juventus(+), (-)Inter-Empoli(+), (+)Sampdoria-Bologna(-).

25esima giornata: (-)Bologna-Inter(+), (-+)Milan-Fiorentina(+-), (+)Sampdoria-Cagliari(-).

26esima giornata: (-)Chievo-Pescara(+), (-)Fiorentina-Torino(+), (-)Inter-Roma(+), (+)Lazio-Udinese(-), (---)Sassuolo-Milan(+++).

27esima giornata: (-)Milan-Chievo(+), (+-)Udinese-Juventus(-+).

28esima giornata: (--+)Juventus-Milan(++-), (+-)Inter-Atalanta(-+), (++)Napoli-Crotone(--), (-)Palermo-Roma(+).

29esima giornata: (-)Crotone-Fiorentina(+), (+)Roma-Sassuolo(-), (+-+)Udinese-Palermo(-+-).



CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):

Torino 7 - 0 ( +7 )

Pescara 7 - 2 ( +5 )

Milan 15 - 11 ( +4 )

Sampdoria 9 - 5 ( +4 )

Lazio 6 - 3 (+3)

​Empoli 4 - 2 ( +2 )

Roma 8 - 5 (+3)

Chievo 5 - 4 (+1)

Inter 10 - 9 ( +1 )

Udinese 5 -4 ( +1 )

Fiorentina 7 - 7 (0)

Genoa 4 - 4 (0)

Atalanta 5 - 6 (-1)

Napoli 5 - 6 ( -1 )

Cagliari 3 - 5 (-2)

Juventus 5 - 8 ( -3 )

Bologna 1 - 6 ( -5 )

Palermo 2 - 7 ( -5 )

Crotone 2 - 8 ( -6 )

Sassuolo 2 - 10 ( -8 ).