Nuovo appuntamento con la moviola di Calciomercato.com , che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A.



4 GOL IRREGOLARI - Conti è in fuorigioco sul filtrante di Gomez: andava annullato il primo gol dell'Atalanta contro il Bologna. Così come il quinto della Fiorentina contro l'Inter (per fuorigioco di Babacar sull'assist di Salcedo), il terzo del Torino contro il Chievo (per un fallo di Belotti su Radovanovic) e il primo del Crotone contro la Sampdoria per fuorigioco di Trotta, autore del passaggio per Falcinelli.



1a giornata : (-) Bologna-Crotone (+), (+)Roma-Udinese(-).

2a giornata : (+)Sampdoria-Atalanta(-).

3a giornata : (+) Empoli-Crotone (-), (-+) Juventus-Sassuolo (+-), (-)Milan-Udinese(+), (+)Roma-Sampdoria(-).

4a giornata : (--+)Sampdoria-Milan(++-), (-)Lazio-Pescara(+), (-)Cagliari-Atalanta(+), (++)Fiorentina-Roma(--).

5a giornata : (+)Genoa-Napoli(-).

6a giornata : (-)Genoa-Pescara(+), (-+)Fiorentina-Milan(+-).

7a giornata : (++) Milan-Sassuolo (--).

8a giornata: (+)Inter-Cagliari(-), (+)Lazio-Bologna(-), (-) Genoa-Empoli (+), (- ) Sassuolo-Crotone (+).

9a giornata: (+) Milan-Juventus (-), (-+)Atalanta-Inter( +-).

10a giornata : (+) Chievo-Bologna (-), (+)Genoa-Milan(-).

11esima giornata : (+) Lazio-Sassuolo (-), (-)Milan-Pescara(+).

12esima giornata: (+)Chievo-Juventus(-), (-)Palermo-Mi lan(+), (-) Pescara-Empoli (+), (+)Roma-Bologna(-), (- ) Sassuolo-Atalanta (+).

13esima giornata : (+)Bologna-Palermo(-), (--)Crotone-Torino(++).

14esima giornata : (+++)Torino-Chievo(---), (+)Genoa-Juventus(-), (++)Inter-Fiorentina(--).

15esima giornata : (+)Napoli-Inter(-), (+) Milan-Crotone (-), (+-)Fiorentina-Palermo(-+), (-)Lazio-Roma(+), (+)Pescara-Cagliari(-), (+) Sassuolo-Empoli (-).

16esima giornata: (++)Cagliari-Napoli(--), (+)Inter-Genoa(-).

17esima giornata: -.

18esima giornata: (--+)Inter-Lazio(+--), (-)Fiorentina-Napoli(+).

19esima giornata: (-+)Napoli-Sampdoria(+-), (++)Chievo-Atalanta(--), (-+)Genoa-Roma(+-), (+)Lazio-Crotone(-).

20esima giornata: (+)Fiorentina-Juventus(-), (-)Napoli-Pescara(+), (+)Sampdoria-Empoli(-), (+)Torino-Milan(-).

21esima giornata: (+)Atalanta-Sampdoria(-), (+)Milan-Napoli (-), (-)Palermo-Inter(+).

22esima giornata: (+-)Inter-Pescara(-+), (++)Sampdoria-Roma(--), (+)Udinese-Milan(-).

23esima giornata: (-)Atalanta-Cagliari(+), (+)Juventus-Inter(-), (-)(Milan-Sampdoria(+).

24esima giornata: (-)Cagliari-Juventus(+), (-)Inter-Empoli(+), (+)Sampdoria-Bologna(-).

25esima giornata: (-)Bologna-Inter(+), (-+)Milan-Fiorentina(+-), (+)Sampdoria-Cagliari(-).

26esima giornata: (-)Chievo-Pescara(+), (-)Fiorentina-Torino(+), (-)Inter-Roma(+), (+)Lazio-Udinese(-), (---)Sassuolo-Milan(+++).

27esima giornata: (-)Milan-Chievo(+), (+-)Udinese-Juventus(-+).

28esima giornata: (--+)Juventus-Milan(++-), (+-)Inter-Atalanta(-+), (++)Napoli-Crotone(--), (-)Palermo-Roma(+).

29esima giornata: (-)Crotone-Fiorentina(+), (+)Roma-Sassuolo(-), (+-+)Udinese-Palermo(-+-).

30esima giornata: (+)Roma-Empoli(-), (+)Palermo-Cagliari(-), (-)Torino-Udinese(+), (+)Inter-Sampdoria(-).

31esima giornata: (+)Crotone-Inter(-).

32esima giornata: (-+-)Fiorentina-Empoli(+-+), (++-)Genoa-Lazio(--+), (+)Torino-Crotone(-).

33esima giornata: (+)Atalanta-Bologna(-), (-)Chievo-Torino(+), (+)Fiorentina-Inter(-), (-)Sampdoria-Crotone(+).



CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):

Torino 9 - 1 ( +8 )

Pescara 7 - 2 ( +5 )

Milan 15 - 11 ( +4 )

Roma 9 - 5 (+4)

​Empoli 6 - 4 ( +2 )

Lazio 7 - 5 (+2)

Sampdoria 9 - 7 ( +2 )

Udinese 6 -4 ( +2 )

Genoa 6 - 5 (+1)

Atalanta 6 - 6 (0)

Chievo 5 - 5 (0)

Fiorentina 0 - 9 (0)

Inter 11 - 11 (0 )

Napoli 5 - 6 ( -1 )

Cagliari 3 - 6 (-3)

Juventus 5 - 8 ( -3 )

Palermo 3 - 7 ( -4 )

Crotone 5 - 9 ( -5 )

Bologna 1 - 7 ( -6 )

Sassuolo 2 - 10 ( -8 ).