Il centrocampista classe '84 Sulley Muntari si è presentato ufficialmente al Deportivo La Coruna in conferenza stampa: "Ho scelto di firmare per questo club per il suo DNA e perchè in passato ha disputato la Champions League. E poi qui c'è un allenatore che mi ha voluto fortemente". La conferenza ha poi riservato una piccola gaffe all'ex giocatore del Milan che, interrogato sulla leggenda Juan Carlos Valeron, ha replicato: "Non lo conosco, è stato un gran giocatore?".