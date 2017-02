per alcuni obiettivi conclamati, oggi, sempre nell'intento di delineare lein maniera opposta rispetto a quanto fa l'attuale amministratore delegato rossonero, Adriano Galliani- Gli osservati speciali di oggi erano il regista uruguaiano Lucasche si è confermato un centrocampista completo e affidabile, Dennisosservato da Mirabelli dai tempi dell'Anderlecht, uscito all'intervallo, ma soprattutto gli attaccanti Patricke Luis. Mentre al ceco classe '96 sono stati concessi solo dieci minuti di partita, nei quali non ha potuto mettersi eccessivamente in mostra,Sull'ex Udinese, classe '91, ci sono tante squadre, ma- E proprio in merito al possibile avvicendamento, ci chiediamo:Sicuramente più mobile e propositivo del colombiano, ha la capacità di giocare maggiormente con e per la squadra, anche se non si tratta di un centravanti che fa salire i compagni, ma è più una punta di velocità e fantasia.@AleDigio89