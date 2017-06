Uno degli uomini di mercato dell'Inter è Jeison Murillo. Il centrale colombiano è da tempo nella lista di coloro che possono lasciare i nerazzurri, con lo Zenit di Mancini in prima fila per lui. Murillo però, tornato in Colombia, ha parlato così ai microfoni delle televisioni locali: "Adesso avrò l'occasione per riposare e svuotare la mente, pensando a quello che accadrà. Mi presenterò il 3 luglio in Italia, poi vedremo. Adesso ho tre anni di contratto, tornerò all'Inter, non so nulla delle voci di mercato".