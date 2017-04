Il nuovo Milan ha in pugno due difensori: dopo il closing bisogna decidere se chiudere per Kolasinac e Musacchio. Come si legge sul Corriere dello Sport, Fassone e Mirabelli hanno ottenuto i sì del terzino bosniaco in scadenza di contratto con lo Schalke e del centrale argentino del Villarreal. Ma non c'è tempo da perdere, altrimenti gli affari rischiano di sfumare come già successo con i nazionali tedeschi Rudy (in scadenza di contratto con l'Hoffenheim e prenotato dal Bayern Monaco) e Dahoud, passato dal Borussia Monchengladbach al Borussia Dortmund.