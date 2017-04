L'ex attaccante di Juventus e Fiorentina, Adrian Mutu, nel giorno della celebrazione di Paulo Dybala, autore di una strepitosa doppietta contro il Barcellona in Champions League, decide di andare controcorrente e non risparmia una stoccatina all'indirizzo del calciatore bianconero: "Ho avuto modo di giocare contro Messi in un’amichevole tra Fiorentina e Barcellona e mi colpì molto, perché è un giocatore imprendibile, velocissimo. Quando credi di averlo già fermato, lui ti salta. Non è possibile paragonare Messi con Dybala, con tutto il rispetto. Credo che il numero 10 del Barcellona possa giocare altri 3-4 anni a grandissimi livelli”.