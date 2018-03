Il centrocampista della Roma Radja Nainggolan, intervistato da Il Tempo, parla della lotta scudetto: "Dico la verità, ce l’ho con la Juve ma spero lo vincano loro. Niente contro il Napoli, per come giocano se lo meritano, ma se per cinque anni arrivo sempre secondo e poi lo vince una squadra diversa dalla Juve, mi roderebbe. Mertens non me ne voglia". ,