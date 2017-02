Stanno facendo molto discutere le dichiarazioni choc 'rubate' a Radja Nainggolan, centrocampista della Roma: "Io sono contro la Juve, prima di arrivare a Cagliari odiavo la Juve a prescindere. Odio la Juve e avrei dato i miei co**ioni per batterla. Quando stavo a Cagliari non ho mai perso contro di loro, solo pareggiato. Hanno vinto solo lo scudetto a Trieste, allo Stadium non ho mai perso. Odio la Juve perché hanno sempre vinto per un rigore, una punizione...e sono venuto a Roma per battere la Juve che ha sempre vinto con questi aiuti".



Uno degli elementi riportati da Nainggolan è quello relativo ai rigori. E il rigore dato a favore di una squadra è, da sempre, l'elemento principe di ogni moviola e di ogni recriminazione. Qui vi riportiamo un dato statistico inequivocabile, quello dei rigori concessi ai cinque top team della Serie A negli ultimi dieci anni (dal 2007-08 ad oggi). I dati sono una cosa e le opinioni un'altra: ognuno si faccia la sua.



CLASSIFICA RIGORI A FAVORE NEGLI ULTIMI 10 ANNI

Milan 89

Roma 76

Napoli 73

Juventus 61

Inter 54