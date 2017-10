Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, si è presentato al fianco di Eusebio Di Francesco per la conferenza stampa pre-Chelsea.



SULLA CONSACRAZIONE EUROPEA

"Se domani vinci, fai un bel passo per la qualificazione. Penso che stiamo facendo ogni partita a sé, una alla volta. I risultati sono attualmente positivi, ma possiamo fare meglio. Vincere sempre 1-0 si può pagare, diventa difficile chiuderle tutte. Difensivamente stiamo facendo molto bene, in fase offensiva possiamo migliorare. Possiamo soltanto dire che ci godiamo ogni vittoria, guardando alla gara successiva".



SULLE INSIDIE MENTALI DEL MATCH

"Non so se sia più difficile da preparare, ma loro recupereranno giocatori e hanno fatto risultati positivi nelle ultime partite. Penso che bisogna sempre rispettare l'avversario ed essere consapevoli dei nostri mezzi. Abbiamo fatto una bella partita lì, si parla sempre di una grande squadra, bisogna stare attenti. Dobbiamo giocarcela, siamo in casa, lo stadio spero sarà pieno, ci sono tutti i fattori per poter far bene".



SU CONTE E LA SCELTA DI RESTARE ALLA ROMA

"Io ho fatto la mia scelta, non ho neanche pensato a stare altrove. Sono concentrato qui come ho sempre fatto e continuerò a dare il massimo per qui. È una domanda che non ha senso, non ho mai pensato a stare dall'altra parte. Sono sempre belle partite, che sia il Chelsea o un'altra grande squadra, ogni giocatore sa come motivarsi".



SULLE VITTORIE

"Negli anni passati hanno sempre parlato di Roma da scudetto, quest'anno non diciamo niente e magari arriverà qualcosa di importante".



SUL PROGETTO ROMA

"Ogni anno abbiamo avuto una squadra forte, secondo me è diverso il campionato di quest'anno perché si sono rafforzate tante altre squadre, c'è più equilibrio. Non so dirlo, ma penso che la mia impressione sia che la Roma sia stata sempre competitiva. Abbiamo sbagliato qualche partita di troppo, altrimenti avremmo parlato di altre cose. La squadra è forte quest'anno, l'anno scorso lo era uguale. Vedremo alla fine, parlano i risultati. Siamo all'inizio, si vedrà dove possiamo arrivare".



SUL TURNOVER

"Penso che ognuno vorrebbe giocare ogni partita, per ottenere altri obiettivi è giusto riposarsi ogni tanto, in quel momento altri giocatori possono star meglio. In questo momento stiamo ruotando e i risultati ci sono, penso faccia soltanto bene".