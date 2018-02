La Roma non brilla e fra i simboli di un rendimento quantomeno altalenante c'è sicuramente il centrocampista Radja Nainggolan. Prestazioni non all'altezza delle grandi richieste arrivate per lui prima in estate e poi a gennaio per cui la risposta è sempre stata la stessa: no grazie. A confermarlo è stato oggi lo stesso giocatore che parlando in Belgio ha anche giurato amore eterno alla formazione giallorossa.



RESTO A LUNGO - Parlando ai microfoni di Sportmagazine.knack.be Nainggolan ha infatti ribadito di voler restare a Roma: "Sarei potuto andare al Chelsea ma anche in altre squadre. Cambiare però a 28 anni, poi 29 e andare da un'altra parte, con un altro stile di vita non fa per me. Se i soldi fossero stati le mie motivazioni avrei cambiato parecchi club. A Roma ho tutto. I tifosi mi supportano ho sempre dato tanto in campo e questo mi ha portato a essere rispettato. Ora come ora, mi vedo a vivere a Roma anche in futuro”.



IL BILANCIO IMPONE UNA CESSIONE - Parole d'amore che però potrebbero presto scontrarsi con le necessità del club giallorosso il quale guardando al proprio bilancio e ai problemi legati al fair play finanziario potrebbe essere costretto in estate a completare almeno una grossa cessione. E fra i calciatori che possono portare una grossa plusvalenza a bilancio c'è proprio Nainggolan per il quale la scorsa estate fu detto no a offerte per oltre 40 milioni e a gennaio a circa 50 da club cinesi. E con un Mondiale ancora da giocare la sua valutazione potrebbe anche salire. Perchè l'amore può essere eterno, ma finchè dura.