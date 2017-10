Una ambiente caloroso, al Lazio Style di Valmontone, ha accoltoi nuovi acquisti Nani, Luiz Felipe e Pedro Neto. I 3 hanno firmato autografi e hanno fatto foto con i tifosi. Ai microfoni di Lazio Style si è fermato per primo Luiz Felipe: “Significa tanto per me incontrare i tifosi, in generale sono felice per tutto. Alla Salernitana ho fatto bene ed ora sono tornato alla Lazio dove sto continuando a fare di tutto per aiutare la squadra, che è la cosa principale. Il gruppo è unito, ognuno si aiuta a vicenda e per questo stiamo facendo bene. Juventus? Possiamo ripetere l’impresa della Supercoppa, perché no. Dobbiamo lavorare e allenarci bene per sabato e fare la stessa gara. Il mio sogno è la Lazio e vedere la squadra in Champions League. Devo lavorare e allenarmi tanto”. Parola al giovanissimo Pedro Neto: “Sono molto felice di essere qui, non mi aspettavo tutta questa gente, è bellissimo“. Infine è toccato al fuoriclasse portoghese Nani, il più atteso: “Ho tanta voglia di giocare contro i bianconeri, vogliamo fare la partita noi e disputare una grande prestazione. Oggi è bellissimo essere qui, è la prima volta che sono a contatto con i tifosi della Lazio, è un pubblico meraviglioso“