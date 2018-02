Nani in bilico. Il portoghese si è fermato, nessun malumore, mormorano da Formello: si aspettava una gestione diversa del suo minutaggio, certo, non era felice di uscire dal campo a Bucarest, ma ha saltato l'allenamento per problemi alle unghie dei piedi che si porta dietro da molto tempo. Un problemino saltato fuori in un momento non esaltante a livello umorale, diciamo.



LA SITUAZIONE - L'ex Manchester United ha giocato poco, pochissimo: tre ottime prestazioni (contro Benevento, Chievo e Udinese) e poco altro. Troppo poco per convincere Inzaghi: gli infortuni, al ginocchio e alla coscia, non lo hanno aiutato, come riporta il Messaggero. E l'umore non decolla: i 7 minuti di gioco a San Siro hanno accentuato il suo malumore. Pastorello, il suo agente, è in pressing per farlo rimanere alla Lazio: la società ci sta pensando, per tirare fuori 8 milioni vuole vedere qualcosa di più. Il riscatto fino a qualche settimana fa era un discorso quasi scontato. In questo momento no, proprio no. Altro che nuovo Klose: il portoghese dovrà guadagnarsi la permanenza a Roma.