La lotta scudetto è ancora apertissima con la Juventus, ma salvo catastrofi sportive, il Napoli è già praticamente certo di partecipare alla prossima Champions League. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sono aumentati i premi sia per la partecipazione che per i traguardi raggiunti nella massima competizione continentale: per il solo ingresso in UCL non si guadagnano più 12.7 milioni ma 15 milioni: e sono aumentati a cascata tutti i premi, valorizzando sempre più le squadre che vanno avanti nella competizione.