Alla vigilia della delicata sfida di Champions League contro il Manchester City va registrato purtroppo l'ennesimo episodio di violenza nei confronti della tifoseria inglese, fatta oggetto di un'aggressione nella serata di ieri a Napoli. Dopo gli analoghi fatti di Roma, con un pub frequentato da sostenitori inglesi nei quali hanno fatto irruzione alcuni teppisti armati di bastoni e che hanno provocato il ferimento di una decina di persone, è di tre inglesi e un ristoratore napoletano il bilancio della folle azione della notte scorsa.



Le vittime si trovavano in un locale situato presso il lungomare quando, all'uscita, sono stati aggrediti da un gruppo di diverse persone che ha iniziato a insultarli e poi a lanciargli contro alcuni oggetti. I tifosi inglesi si sono divisi provando a cercare rifugio in due diversi ristoranti, nel primo dei quali il titolare, nel tentativo di allontanare gli aggressori, è stato a sua volta colpito riportando fratture al naso guaribili in circa 25 giorni. Due inglesi sono rimasti lievemente contusi, uno è uscito incolume, mentre il quarto ha subito una lussazione a una spalla. La Polizia ha già avviato le indagini per scovare i responsabili del gesto.