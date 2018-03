Diego Decarli, capo ufficio stampa dell'Apt Trentino per il ritiro del Napoli a Dimaro, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, annunciando l'intesa trovata tra i partenopei e il comune trentino: Sarri è stato accontentato, gli azzurri faranno di nuovo tre settimane di ritiro al sole di Dimaro. E questo può essere un ulteriore segnale che la società manda al tecnico toscano in vista del rinnovo contrattuale di quest'ultimo.



Queste le sue dichiarazioni: "Sicuramente ci vedremo a luglio, ci saranno una ventina di giorni di ritiro. L'accordo è stato raggiunto, in questo momento si stanno mettendo a punto i dettagli. Per le date bisognerà attendere maggio, saranno decise in base al risultato agonistico. Quello che conta è che ci vedremo sicuramente in Trentino a luglio per tre settimane. E' un matrimonio che funziona perché Dimaro e la Val di Sole è capace di soddisfare le richieste del club".