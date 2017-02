Aurelio De Laurentiis, dopo la bufera di Madrid, è volato negli States per impegni di carattere lavorativo, eppure secondo Il Mattino il presidente del Napoli potrebbe rientrare in anticipo in Italia per accelerare il chiarimento con Sarri. Stando a quanto si legge, De Laurentiis potrebbe già tornare nella settimana di Roma-Napoli, in programma sabato 4 marzo, per incontrare il tecnico.