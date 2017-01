Tanti auguri amico mio ! #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 10 gennaio 2017

Aurelio De Laurentiis twitta per il compleanno di Sarri come per i nuovi acquisti. Ma con affetto vero: "Tanti auguri amico mio!", il cinguettio molto sentito che il presidente azzurro ha dedicato al tecnico del suo Napoli per il compleanno numero 58. Sarri con lo Spezia non andrà in panchina: squalificato dopo la lite con Mancini della stagione precedente per 2 giornate, sarà sostituito dal vice, Ciccio Calzona.