Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Genoa: “I recuperi di Hysaj e Chiriches? Difficile dirlo, lo vedremo domani come stiamo. Abbiamo lavorato, forse anche troppo visto il poco tempo che abbiamo solitamente durante la stagione. Domani attendo risposto. Chiriches non lo so, ieri s'è allenato in gruppo, le sensazioni sono positive ma aspettiamo. Abbiamo delle assenze, ma abbiamo anche giocatori pronti a prendere il posto. Abbiamo preso 6 gol in due partite, quindi se cambiamo qualcosa non ci preoccupa più di tanto (ride, ndr), ma è chiaro che per i centrali è importante avere continuità. Vediamo se recuperiamo Chiriches, altrimenti andiamo con altre soluzioni”.



MAKSIMOVIC - “Abbiamo avuto più tempo per lavorare, non è semplice cambiare il modo di pensare di un giocatore nell'interpretare il ruolo. Deve pensare solo alla palla e non più all'avversario, non è facile cambiare dopo 15 anni nel pensare nell'altro modo. E' molto più facile inserire un centrocampista o un attaccante, magari è un limite mio, ma si difende così e chi viene qui si deve adeguare".



PAVOLETTI - “Convocato con la Samp? Non lo so, deve finire un processo di guarigione, ha fatto solo tattica ma non fa partitine con noi, vediamo oggi se si allena con noi per poterci dare subito una mano. Dà un contributo diverso all'attacco, durante l'anno tornerà sicuramente utile”.



SAMPDORIA - “E' la sfida tra Napoli e Sampdoria, non credo molto ai confronti tra gli allenatori. E' una squadra che gioca a calcio, ha qualità, pericolosità offensiva notevole e organizzazione difensiva buona. Quindi sarà una gara difficile, contro un allenatore che ha idee e che io ho sempre stimato molto. Io penso alla Samp, se pensiamo al Real un mese prima è un problema enorme. Sarà una gara emozionante, ma ora non ci penso, ho visto 6-7 partite della Samp e 3-4 dello Spezia, queste sono state le mie vacanze".