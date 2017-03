Graziano Battistini, manager del portiere del Benevento, Alessio Cragno, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli dell'incontro andato in scena ieri a Milano con il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli. "L'ho visto e abbiamo parlato di tante cose in maniera informale". Cragno compreso? "Ripeto, abbiamo affrontato vari temi, ma tengo a precisare che l'incontro non ha sancito l'ingresso di Alessio tra gli obiettivi del Napoli. Il club lo stima, così come altre società, ma è prematuro parlare di mercato. La sua priorità, ora, è rientrare al più presto per dare una mano al Benevento a raggiungere i playoff".