Silvio Pagliari, manager di Manolo Gabbiadini, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo la cessione del suo assistito al Southampton: "De Laurentiis non avrebbe mai voluto lasciar andare Manolo, ma alla fine s'è dimostrato un signore perché gli ha dato la possibilità di trovare spazio. E' stato fatto il bene di tutti: da qui a giugno, infatti, Gabbiadini avrebbe avuto poco spazio in maglia azzurra". Poi, un retroscena: "Dopo la partita con il Palermo, domenica sera, mi sono detto: ora il presidente blocca tutto. E infatti per qualche ora è successo! Con Giuntoli e Chiavelli abbiamo lavorato notte e giorno a questo trasferimento: hanno parlato a vanvera tanti mediatori che non ci sono mai stati, l'abbiamo risolta noi e la società con estrema professionalità". Finale dedicato al rapporto tra Napoli e il giocatore: "Con i napoletani è stato amore a prima vista: Manolo è andato via con l'immagine della grandissima accoglienza ricevuta all'arrivo in aeroporto. La porterà con sé per tutta la vita".