La prima conseguenza del pareggio con il Palermo, costato al Napoli l'aggancio alla Roma al secondo posto, riguarda il mercato: ieri, infatti, De Laurentiis ha bloccato la cessione di Gabbiadini al Southampton.

GIORNATA DECISIVA - La trattativa, comunque, non è ancora sfumata: l'entourage dell'attaccante e il club inglese continuano il pressing, sulla base di un'offerta di 17 milioni di euro più bonus legati ai gol e alle presenze (per raggiungere i 20 milioni richiesti dal Napoli). Oggi sono in programma ulteriori contatti per provare a sbloccare la questione e consentire al giocatore di partire per la Premier, meta ambita sin dall'estate precedente, con destinazione Everton: anche in quel caso, però, fu De Laurentiis a blindare il giocatore. Oggi il ds azzurro Giuntoli, comunque, arriverà a Milano per affrontare la situazione in prima persona con gli emissari dei Saints e il manager di Gabbiadini, Silvio Pagliari: il giocatore, ormai, è chiuso dal recupero di Milik, dall'acquisto di Pavoletti e dalla predilezione di Sarri per la soluzione Mertens falso nueve.