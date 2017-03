Il manager di Emanuele Giaccherini, Furio Valcareggi, è intervenuto ai microfoni di Crc affrontando il futuro del proprio giocatore: "Il suo bilancio in azzurro non è drammatico: Giaccherini spera sempre di giocare, e con il Crotone era relativamente contento di essere entrato. Comunque, bisogna adattarsi: Napoli è stata una scelta fatta con convinzione. Gioca poco, ma in allenamento dimostra il suo valore e vedremo cosa accadrà da qui alla fine. Ha tre anni di contratto e il club a gennaio l'ha dichiarato incedibile: è probabile che resti a Napoli come da contratto. Vediamo cosa accade".