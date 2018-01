Bruno Satin, agente di Kalidou Koulibaly, ha parlato a Radio Kiss Kiss: “Ieri Kalidou ha finito la partita in attacco provando a salvare la patria, per fortuna non succede quasi mai, visto che il Napoli di solito guida il punteggio. Non lo so se il Napoli pensa maggiormente al campionato, Kalidou vuole giocarle tutte, e vincerle. Lo scudetto è l’obiettivo che hanno deciso di provare a raggiungere tutti insieme e ora, senza Coppa Italia, ci si può concentrare ulteriormente su questo. Non dimentichiamo l'Europa League: già con il Lipsia sarà molto difficile".