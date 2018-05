Solo pochi giorni fa il presidente De Laurentiis lo aveva ancora indicato come uno dei due profili seguiti per il dopo Reina: “Lo stiamo seguendo da tempo, siamo nel vivo della negoziazione, abbiamo anche incontrato gli agenti”. Bernd Leno è stato per settimane più che una semplice idea per il Napoli, che però dovrà con ogni probabilità virare su Rui Patricio.



CHIUSURA - Sono infatti di oggi le dichiarazioni trancianti di Uli Ferber, agente del portiere tedesco, riportate dalla Bild: “Sì, è vero, c'è stata una trattativa che però abbiamo interrotto. Per noi il Napoli non è un’opzione”. Parole secche, dure, che lasciano poco spazio all’interpretazione. Un corteggiamento durato a lungo, interrotto in un attimo. Leno andrà all’Arsenal o all’Atletico Madrid. Giuntoli invece si concentrerà su Rui Patricio, provando a chiudere il prima possibile per l’estremo difensore campione d’Europa.