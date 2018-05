Fermento, concitazione. Si respira un’aria strana in casa Napoli: la sconfitta di Firenze ha segnato forse irrimediabilmente la corsa scudetto, lasciando strascichi pesanti anche in chiave mercato. A fine campionato, a bocce ferme, verrà fatto il punto della situazione. De Laurentiis incontrerà Sarri per pianificare il futuro degli azzurri. Una certezza però c'è già: il prossimo anno Pepe Reina non sarà più all'ombra del Vesuvio. Il portiere, che potrebbe salutare i tifosi domenica pomeriggio nella gara interna contro il Torino, andrà al Milan, lasciando così scoperto un ruolo chiave. E proprio in quella zona del campo Giuntoli sta già lavorando per trovare il sostituto ideale dello spagnolo.



PRIMA SCELTA - Tanti i profili osservati, studiati dal ds ex Carpi. Al momento il primo nome nella lista rimane quello di Bernd Leno, estremo difensore del Bayer Leverkusen. Il classe ’92, già nazionale tedesco, è seguito da tempo dal Napoli. Piace per qualità tecniche e per capacità di giocare palla a terra con la squadra, in questo simile a Reina. La presenza, nel contratto di Leno, di una clausola rescissoria da 25 milioni di euro lo avvicina all’Italia. Una volta raggiunto l’accodo con l’entourage del giocatore il grosso sarà fatto. Il pericolo arriva però dalla Spagna, e ha le sembianze dell’Atletico Madrid, che ha scelto il tedesco per rimpiazzare Oblak. Difficile chiudere in tempi brevi, ma le manovre di avvicinamento proseguono spedite.



IPOTESI PORTOGHESE - Prima alternativa a Leno è Rui Patricio, portiere dello Sporting Lisbona, già campione d'Europa, che tanto piace a Sarri. Pochi giorni fa De Laurentiis è volato in Portogallo, accompagnato da Jorge Mendes: tra i motivi della visita figurava anche un incontro con il portiere classe ’88, con il quale un’intesa di massima è stata trovata (contratto da 2 milioni a stagione). Rimane però immutata la distanza tra la richiesta dello Sporting, tra i 20 e i 25 milioni, e le idee della società azzurra, che ritiene eccessiva la cifra per un giocatore che ha già compiuto 30 anni. Sul taccuino di Giuntoli è presente e sottolineato anche il nome di Mattia Perin, estremo difensore del Genoa e della nazionale: Perinetti, ds dei liguri, ha ammesso che l'attuale capitano del Grifone è, di fronte all'offerta giusta, cedibile. Al momento però il Napoli lo vede solo come un’alternativa ai due profili internazionali. Sullo sfondo, distaccati, figurano anche Alban Lafont, francese classe '99 del Tolosa, e Alex Meret, altro giovanissimo classe '97 dell'Udinese, considerati però ancora acerbi.



@andreasereni90