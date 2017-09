L'agente del portiere classe '82 del Napoli Pepe Reina, Manuel Garcia Quillon, ha parlato a Radio Kiss Kiss del suo assistito: "Non ho visto la partita in diretta, ma dalla sintesi mi è sembrata una ottima prestazione quella di Pepe. Critiche? Inutile commentarle, il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti e di tutto il mondo". Una presa di posizione che non muta la situazione relativa alla situazione contrattuale del numero uno spagnolo, in scadenza a giugno 2018 e lontano da un'intesa col Napoli per il prolungamento.