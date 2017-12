Juraj Venglos, procuratore del capitano del Napoli Marek Hamsik, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Superare il record di Maradona è stato molto importante, ora è il giocatore che ha segnato di più nella storia del club e questo lo responsabilizza molto. Sarebbe bello conquistare in futuro anche il record di presenze, ma al momento Marek è concentrato sulla stagione e pensa a dare il massimo per la squadra. Questo Napoli primo in classifica gli dà grande soddisfazione ed il suo scopo per il 2018 è quello di vincere lo scudetto, lo merita tutto l'ambiente. Bisongerà combattere fino alla fine, i giocatori ci credono e sono uniti per raggiungere l'obiettivo. In caso di scudetto credo sia disposto a rasarsi la cresta, oltre che ad aggiungere un nuovo tatuaggio sul proprio corpo".