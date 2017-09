Mario Giuffredi, agente del terzino del Napoli Elseid Hysaj, ha parlato del futuro dell'albanese ai microfoni di TMW Radio: "Elsi potrebbe avere spazio anche in club come Juventus, al Real Madrid e al Psg, non solo al Napoli. E' destinato a fare una carriera da campione. Ha scelto di rimanere al Napoli perché aveva iniziato un progetto con Sarri e tutti insieme credono che questo possa essere l’anno buono per llo scudetto. Ha voluto portare avanti un lavoro iniziato, poi a giugno vedremo cosa fare".