Bruno Satin, procuratore di Kalidou Koulibaly ha parlato ai microfoni di Radio Crc:“Il fallo di mano di Koulibaly contro il Bologna? Tanto rumore per nulla. E’ un episodio e Kalidou manco se n’è accorto. Dopo tutte queste polemiche, però, se dovesse accadere di nuovo temo che l’arbitro fischierà a prescindere".



Quanto vale Koulibaly? "Non sono in grado di rispondere perché non faccio io prezzi. Sono qui per aiutare il calciatore, assisterlo,il prezzo può farlo solo la società, ma in questo momento sapere il prezzo di Koulibaly non interessa a nessuno. Gli azzurri devono stare tranquilli, la squadra è concentrata suil'obiettivo.



Razzismo? Al di là di questo vincere a Bergamo non è mai facile e questa è già una soddisfazione a livello sportivo. Se poi vincere certe partite può anche servire a zittire l'ignoranza di qualche minoranza, perchè di ignoranti si tratta, allora tanto meglio”.