Massimo Briaschi, agente di Christian Maggio, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Crc: “Dubbi su Maggio ormai non dovrebbero più esserci, è un professionista eccellente che si fa trovare pronto in qualsiasi momento. Christian si allena sempre al massimo e può giocare almeno altri due anni ad ottimi livelli, è integro fisicamente e conduce una vita da professionista esemplare".



SCUDETTO - "Dopo una vita dedicata al Napoli, dal momento che gioca per gli azzurri da quasi dieci anni, meriterebbe il conseguimento di un grande traguardo. Gli uomini di Sarri sono arrivati ad una maturazione incredibile e questo può essere l’anno giusto per vincere lo scudetto. Credo che tutto sarà in grande equilibrio fino alla fine".