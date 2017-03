Dimenticare e andare avanti: è il messaggio di Raul Albiol ai microfoni di As. "Dispiace per la gente, per i nostri tifosi, ma ora dobbiamo dimenticare il Real Madrid e andare avanti". In campionato e in Coppa Italia. "Peccato, abbiamo giocato un grande primo tempo mettendo in difficoltà il Real, ma poi abbiamo compiuto due errori e preso due gol". Da Sergio Ramos, il killer della Champions: "Ramos è difficile da marcare, basta guardare le statistiche. Ha un grande stacco e un ottimo colpo. Congratulazioni al Real, ma ora andiamo avanti".