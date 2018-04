Raul Albiol, difensore del Napoli, ha parlato al El Partidazo de Cope: “Se vinciamo lo scudetto non possiamo uscire di casa per un mese. Ieri siamo rimasti bloccati un’ora e mezza col bus in aeroporto per i tifosi in festa. La gente è entusiasta, con lo scudetto impazzirebbe. Calendario? Ogni gara può presentare sorprese, ma è vero che loro dovranno incontrare Inter e Roma in trasferta. La Juve è abituata alle vittorie, vince lo scudetto da sei anni senza rivali, era da tanto tempo che non si trovava un avversario così vicino come noi: ce la giochiamo. I bianconeri hanno tanti tifosi, ma a Napoli non lottiamo solo contro di loro: lo facciamo contro tutto il Nord. Stiamo vivendo qualcosa di bellissimo, Napoli ama i suoi calciatori. Maradona? È stato qui per conoscere il suo nuovo nipotino. Suo figlio vive qui, è un bravissimo ragazzo che viene a seguire i nostri allenamenti. Tifosi? Nel bus ci siamo divertiti con loro. Non vincevamo a Torino da tempo, c’è una grande rivalità. Il fatto che li abbiamo battuti ci ha rimesso in corsa. Vogliamo festeggiare lo scudetto tra un mese. Reina? In caso di scudetto si inventerà qualcosa in italiano".