Il centrocampista del Napoli Allan ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: “Prepariamo la sfida contro il Crotone. Speriamo di entrare in campo con il giusto approccio per ottenere tre punti importanti. Campioni d'inverno? Non servirebbe a molto, noi vogliamo essere Campioni d'Italia a fine stagione. Speriamo di finire bene comunque questo 2017. Per lo scudetto non c'è solo la Juve, è un campionato ancora lungo. Inter, Roma e Lazio stanno facendo grandi cose. E' un discorso da rimandare a marzo".