Marek Hamsik ha parlato ai microfoni di Sky "Ho rivisto le immagini di Napoli-Samp con i cori del San Paolo a me dedicati, è stato emozionante. Quando lo vivi non riesci a godertelo a pieno perchè sei concentraro sulla partita. Essere il bomber principe della storia di qualsiasi club è una cosa bellissima per un calciatore, sono contento di averlo fatto nel Napoli, una squadra alla quale tengo tanto. Ora però è arrivato il momento di vincere. Non significherebbe niente essere campioni d’inverno, qui non siamo in Argentina che ti danno un trofeo. Conta solo quello che succederà a fine maggio. Il 2017 sarebbe un anno da 10, ma manca un trofeo. Siamo la squadra che ha fatto più punti di tutti, ma purtroppo non portiamo un titolo a casa da tanto tempo. Il 2018 dovrà essere l’anno giusto da questo punto di vista".