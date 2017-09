Il centrocampista brasiliano del Napoli, Allan ha dichiarato a Premium Sport dopo la sconfitta con lo Shakhtar Donetsk in Champions League: "Siamo tutti pronti, anche per stare in panchina. Rispetto la scelta del mister perché siamo una squadra forte, con tanti giocatori di livello e con tante partite da giocare nell'arco della stagione. Oggi abbiamo affrontato una squadra forte, lo sapevamo e questa sconfitta ci deve servire da lezione per il futuro, per non sbagliare più. Fisicamente stiamo bene, forse abbiamo perso qualche misura in mezzo al campo, da questo punto di vista dobbiamo correggere in fretta gli sbagli commessi. È l'inizio della stagione, abbiamo il tempo per ritrovare questo nostro spirito".