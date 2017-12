Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castel Volturno con gli azzurri in preparazione del match contro il Crotone in programma venerdì. La squadra, come si apprende dal sito ufficiale del club, ha svolto attivazione in avvio e di seguito lavoro sulla rapidità. Successivamente partitina a campo ridotto. Chiusura con seduta tecnico tattica. Domani gli azzurri di Sarri torneranno in campo in mattinata.