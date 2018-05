Secondo CalcioNapoli24.it, il Borussia Dortmund ha due nomi sul taccuino per la panchina tra cui quello di Maurizio Sarri. E due intermediari, negli ultimi giorni, hanno portato al tecnico l’offerta del club tedesco. Quasi 4 milioni di euro a stagione per l'allenatore, con la possibilità di portare con sé il suo staff. Il Borussia Dortmund verserebbe nelle casse del Napoli gli 8 milioni relativi alla clausola rescissoria e la società è a conoscenza dell’offerta. Sarri è apparso interessato, non è un qualcosa che ha scartato aprioristicamente. C’è però, sempre il Chelsea. L’agente di Sarri, Alessandro Pellegrini, tratta col Chelsea da circa cinque mesi, la trattativa è cominciata nel gennaio scorso. Pellegrini sta trattando con l’intermediario internazionale, Ramadani che si sta occupando dei contatti col Chelsea. I Blues restano in pole per Sarri, ma non sono gli unici ad aver messo Sarri in cima delle proprie referenze. Conte, in questo momento, ha un futuro dubbioso.