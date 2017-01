L'attaccante del Napoli José Callejon ha un dato incredibile: da quando ha messo piede in Italia (luglio 2013) ha saltato soltanto due partite. Una in campionato con il Sassuolo per squalifica, il 16 febbraio 2014, e un’altra con il Villarreal in Europa League per turnover, il 25 febbraio 2016.



Tre stagioni e mezza e appena due gare saltate. Una media incredibile. Eppure Callejon storce il naso: ha ragione, perché si avvicina febbraio, che statisticamente è il mese in cui "rischia" di non giocare. Considerando, però, il suo rendimento fuori dal normale e l'indispensabilità con Sarri, il "caballero" azzurro può stare tranquillo.